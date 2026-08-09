Darbhanga News: घनश्यामपुर:मौलाना ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

Darbhanga News: घनश्यामपुर:मौलाना ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार
Darbhanga News: घनश्यामपुर के एक गांव में 15 वर्षीया छात्रा के साथ मौलाना ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी मौलाना जैनुल आबेदीन को पकड़ी गांव से गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच जारी है।
Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों को पढ़ाने वाले मौलाना ने 15 वर्षीया छात्रा से दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता के आवेदन पर शुक्रवार देर रात घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर के करीब आठ घंटे बाद पुलिस ने आरोपित मौलाना जैनुल आबेदीन को अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच के साथ साक्ष्य भी जुटा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बिरौल थाना क्षेत्र के रूपनगर निवासी जैनुल आबेदीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।