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Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:मेला क्षेत्र में पुलिस बल की रही तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: महेश कानोडिया, कुशेश्वरस्थान पूर्वी में मंदिर परिसर और मेले के क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर देखी गई, जो विभिन्न जिलों और नेपाल से आए थे। शाम को बाबा का श्रृंगार पूजा और महाआरती आयोजित की गई।

Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:मेला क्षेत्र में पुलिस बल की रही तैनाती

Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मंदिर परिसर, शिवगंगा घाट, चंद्रकूप और बाजार के विभिन्न स्थानों के साथ ही मेला क्षेत्र के सभी चिन्हित जगहों पर महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती रही। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जाती रही। न्यास समिति के स्वयंसेवकों ने भी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित कराने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर कभी कम तो कभी अधिक देर शाम तक बनी रही। उमसभरी गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। निर्धारित सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था के बीच वाहनों के ठहराव स्थल से शिवभक्त सतीघाट, पाड़ो, असमा पुल और धबौलिया एंव धबौलिया पुल के पास से पैदल चलकर मंदिर पहुंचे।

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स्थानीय व क्षेत्रीय शिवभक्तों के अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। शाम में बाबा का श्रृंगार पूजा एवं भव्य महाआरती हुई। उधर, पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर, सलमगढ़, समौरा तथा पश्चिमी प्रखंड के आसो स्थित जलेश्वरनाथ, बड़गांव के दिलेश्वरनाथ, हरिनगर, सोहरबा घाट, नारायणपुर डाबर घाट और पिड़ोरी महादेव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही।

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