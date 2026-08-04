Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: 72 लीटर कफ सिरप के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने 720 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कार से 72 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, चूनाभट्ठी मोहल्ले में एक नेपाली युवक को चोरी करते पकड़ा गया।

Darbhanga News: 72 लीटर कफ सिरप के साथ तस्कर गिरफ्तार

Darbhanga News: दरभंगा। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। सहायक आयुक्त, मद्य निषेध प्रदीप कुमार ने बताया कि रानीपुर चौक के पास की गई कार्रवाई के दौरान एक कार से 100 एमएल के 720 पीस कफ सिरप (72 लीटर) बरामद किया गया। कार को जब्त कर मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चुराते नेपाली युवक रंगेहाथ पकड़ा गयादरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूनाभट्ठी मोहल्ले में सोमवार की अलसुबह बाइक चुराकर भाग रहे नेपाली युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि उसका एक साथी भाग निकला। उसके पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई।

स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपित ने अपना नाम चंदन कुमार बताया है। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपित चूनाभट्ठी के राजेंद्र यादव की बाइक चुरा रहा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Crime News Darbhanga Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।