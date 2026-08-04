Darbhanga News: 72 लीटर कफ सिरप के साथ तस्कर गिरफ्तार
Darbhanga News: दरभंगा में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने 720 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कार से 72 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, चूनाभट्ठी मोहल्ले में एक नेपाली युवक को चोरी करते पकड़ा गया।
Darbhanga News: दरभंगा। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। सहायक आयुक्त, मद्य निषेध प्रदीप कुमार ने बताया कि रानीपुर चौक के पास की गई कार्रवाई के दौरान एक कार से 100 एमएल के 720 पीस कफ सिरप (72 लीटर) बरामद किया गया। कार को जब्त कर मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाइक चुराते नेपाली युवक रंगेहाथ पकड़ा गयादरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चूनाभट्ठी मोहल्ले में सोमवार की अलसुबह बाइक चुराकर भाग रहे नेपाली युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि उसका एक साथी भाग निकला। उसके पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई।
स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपित ने अपना नाम चंदन कुमार बताया है। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपित चूनाभट्ठी के राजेंद्र यादव की बाइक चुरा रहा था।
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