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Darbhanga News: बिरौल:द्रव्येश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: सावन की पहली सोमवारी को देवकुली धाम के द्रव्येश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। सुबह से शाम तक लगभग 50 हजार शिवभक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान से सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई गांवों से भक्त डमरू-ताशे लेकर आए हैं।

Darbhanga News: बिरौल:द्रव्येश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भीड़

Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। सावन की पहली सोमवारी पर देवकुली धाम स्थित प्रसिद्ध द्रव्येश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला। तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं जो देर शाम सात बजे तक जारी रही। मंदिर कमेटी के सदस्य डॉ. राकेश रौशन के अनुसार इस बार लगभग 50 हजार शिवभक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। समस्तीपुर जिले के सिंघिया और शिवाजीनगर तथा दरभंगा जिले के बहेड़ी, बिरौल एवं बेनीपुर जैसे प्रखंडों से श्रद्धालु पहुंचे। प्रथम सोमवारी के साथ नागपंचमी होने के कारण कई गांवों से भी बड़ी संख्या में भक्त डमरू-ताशे के साथ पहुंचे।

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