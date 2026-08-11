Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान:40 हजार भक्तों ने जल चढ़ाया
Darbhanga News: सुबह सावन की फुहार और तेज धूप के बीच, जाले के गंगेश्वरस्थान में दूसरे सोमवारी के अवसर पर शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 40 हजार से अधिक शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया। महिला और पुरुष भक्तों की अलग-अलग कतारें थीं। मेले में खरीदारी हुई, लेकिन मेडिकल सहायता में विलंब ने मुश्किलें पैदा की।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। सुबह सावन की फुहार और दिन में चिलचिलाती तेज धूप और उमसभरी गर्मी के बीच दूसरी सोमवारी के मौके पर जाले के रतनपुर स्थित गंगेश्वरस्थान में बाबा गंगेश्वरनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।
समर्पण और व्यवस्था
जलाभिषेक के लिए प्रथम सोमवारी की तरह महिला एवं पुरुष शिवभक्तों की अलग-अलग कतारें थीं। अनुमान लगाया जा रहा था कि दूसरी सोमवारी पर लगभग 40 हजार शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया। शिवभक्तों की सुविधा के लिए न्यास समिति की ओर से स्वयंसेवकों एवं कमतौल थाने की पुलिस की ओर से महिला एवं पुरुष पुलिस बल को तैनात किया गया था। सैंकड़ों की संख्या में दंड प्रणामी शिवभक्तों ने भी गौतमकुंड के पवित्र जल से जलाभिषेक किया। पूरे दिन बाबा गंगेश्वरनाथ का दरबार हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा।
मेले की गतिविधियाँ
शिवभक्तों ने इस अवसर पर लगे मेले में जमकर खरीदारी की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती रही, लेकिन मेडिकल टीम के विलंब से आने की वजह से कई जरूरतमंद लोगों को मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी। सोमवार की शाम तापस समाज के अध्यक्ष पुजारी रामकुमार झा उर्फ कुबेर झा की ओर से बाबा गंगेश्वरनाथ का अद्भुत श्रृंगार, पूजा-अर्चना एवं सांध्या आरती की गई। इसके अलावा मनमा के मानेश्वरस्थान, चंदौना के चंदेश्वरनाथ महादेव, मुरैठा, मिर्जापुर, लगनमा नाम, स्थानीय थाना परिसर स्थित शिवालय में भी बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया।
सामान्य प्रश्न
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