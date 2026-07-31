Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:जलाभिषेक के बाद किया एसीजीएम ने मुआयना
Darbhanga News: महेश कानोडिया ने कुशेश्वरस्थान में सावन के पहले दिन नव नियुक्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार मिश्रा के साथ महा रूद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना पंडित राघवाचार्य सोमनाथ शास्त्री और अन्य पंडितों के द्वारा हुई। श्री मिश्रा ने मंदिर परिसर का मुआयना कर स्थानीय प्रशासन को सावन के दौरान विशेष चौकसी और सफाई के निर्देश दिए।
Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान। सावन के प्रथम दिन मिथिला के बाबा धाम कुशेश्वरस्थान मे गुरुवार को बिरौल न्यायालय के नव नियुक्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार मिश्रा सपरिवार के साथ महा रूद्राभिषेक कर जलाभिषेक की। इस दौरान पंडित राघवाचार्य सोमनाथ शास्त्री तथा बाबूकांत झा सहित कई पंडा पुजारियों ने पुजा अर्चना कराया। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने मंदिर परिसर का मुआयना कर स्थानीय प्रसासन को सावन के दौरान विशेष चौकसी साफ सफाई सहित कई आवश्यक निर्देश दिया।
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