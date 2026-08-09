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Darbhanga News: छूटे हुए टोलों में शीघ्र बहाल करें जलापूर्ति : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: राजीव रंजन झा, दरभंगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में एल्डरगुंड के जिला अतिथि गृह में जलापूर्ति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने अभियंताओं को निर्देश दिए कि जलापूर्ति बहाल करने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई करें।

Darbhanga News: छूटे हुए टोलों में शीघ्र बहाल करें जलापूर्ति : मंत्री

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता तथा डीएम कौशल कुमार की उपस्थित में जिला अतिथि गृह में शनिवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति की व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री श्री सहनी ने विभागीय अभियंताओं को छूटे हुए टोलों में संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। डीएम ने संबंधित अभियंताओं को जलापूर्ति से वंचित छूटे हुए टोलों का सर्वे कर आवश्यकतानुसार प्राक्कलन तैयार करने तथा उसके आधार पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का स्पष्ट निर्देश दिया।

बैठक के दौरान मंत्री ने जिले के कुछ ऐसे वार्डों को भी चिन्हित कराया, जहां वर्तमान में पेयजल की अधिक समस्या है। इन क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। मंत्री ने मरम्मति एवं सम्पोषण से संबंधित लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू करने का निर्देश दिया। कहा कि जिन क्षेत्रों में तकनीकी अथवा अन्य कारणों से जलापूर्ति बाधित है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।

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