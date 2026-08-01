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Darbhanga News: हड़ताल: शहर में 10 टन से अधिक कचरे का अंबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा जिले के नगर निकायों के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण सफाई कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे सड़कों और मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है। सफाई कर्मी अपनी सेवा नियमितीकरण और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो स्थिति बिगड़ सकती है।

Darbhanga News: हड़ताल: शहर में 10 टन से अधिक कचरे का अंबार

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। अपनी मांगों के समर्थन में दरभंगा जिले के नगर निकायों के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का असर दरभंगा जिला मुख्यालय के साथ-साथ अन्य निकायों क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। सफाई कार्य बाधित होने से सड़कों, मोहल्लों और गलियों में कचरे का अंबार लगने लगा है। हड़ताल के कारण नगर क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सड़क किनारे, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा है। शहरी क्षेत्र में पिछले दो दिनों में 10 टन से अधिक कचरा जमा हो गया है। कचरे का उठाव नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हड़ताली सफाई कर्मी मुन्ना राम ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समाप्ति सहित अन्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण होने से उन्हें नौकरी की असुरक्षा से मुक्ति मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। हड़ताल को दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा के साथ स्थायी समिति सदस्य व दर्जनभर से अधिक वार्ड पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों ने अपना नैतिक समर्थन देते हुए कर्मचारियों के साथ बैठे रहे। महापौर ने कहा कि आपकी मांगें जायज हैं। मैं आपातकाल बैठक कर आपकी मांगों को सरकार तक भेजूंगी। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में मुख्तार अहमद खां ने कहा कि यह लड़ाई विगत कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसपर सभी बातें क्रमबद्ध सभी सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज भी प्रदेश से वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है इसलिए कल भी हड़ताल में रहते हुए धरना जारी रहेगा। धरने में भोला राम, दीपक कुमार राम, कुलदीप कुमार, संजीव कुमार राम, बप्पीकुमार राम, श्याम राम, मिथुन राम, शंकर बिहारी, मो, सिकन्दर, राकेश कुमार राम आदि थे।

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