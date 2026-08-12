Darbhanga News: जाले:भटपोखड़ा से बाइक की हुई चोरी, केस दर्ज
Darbhanga News: भटपोखड़ा के संजय दास ने हनुमान मंदिर के पास से बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई है। घटना 5 अगस्त को हुई, जब वह बाइक को लॉक कर खेत में गए थे। लौटने पर बाइक गायब थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। थाना क्षेत्र के भटपोखड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास से एक बाइक की चोरी मामले में भटपोखड़ा वार्ड संख्या-5 निवासी संजय दास, पिता राम प्रसाद दास ने स्थानीय थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। घटना 5 अगस्त की दोपहर लगभग एक बजे की है। एफआईआर के अनुसार वह अपनी बाइक हनुमान मंदिर के पास लॉक कर खेत में धान की रोपनी करने चले गए थे। लगभग दो घंटे बाद जब लौटे तो वहां से बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर उन्होंने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। बाइक उनकी पत्नी रुचि देवी के नाम पर पंजीकृत है।
थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी एसआई उमेश पांडेय को सौंपी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।