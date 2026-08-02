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Darbhanga News: एलएनएमयू में कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: एलएनएमयू के अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को छठे दिन समाप्त हो गई। प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने बताया कि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को लिखित समझौता पत्र सौंपा गया है। अब सभी कॉलेजों में कामकाज सामान्य रहेगा, जिससे छात्रों को राहत मिली है।

Darbhanga News: एलएनएमयू में कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। एलएनएमयू के अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को छठे दिन समाप्त हो गई है। प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने बताया कि विवि प्रशासन की ओर से वार्ता की पहल की गई। कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को लिखित समझौता पत्र सौंपा गया। प्रक्षेत्रीय मंत्री ने बताया कि संघ के मांग पत्र के आलोक में सभी बिंदुओं पर वार्ता हुई और विवि प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन प्रदान किया गया है। वार्ता के दौरान सहमति बनने पर हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। अब सोमवार से सभी अंगीभूत कॉलेजों में कामकाज सामान्य रहेगा।

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कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने से छात्र-छात्राओं को राहत मिली है। बता दें कि 18 सूत्री मांगों को लेकर विवि क्षेत्रान्तर्गत चारों जिले के अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे।

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