Darbhanga News: तिरंगा तैयार करने में जुटीं जीविका दीदियां
Darbhanga News: डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर दरभंगा की जीविका दीदियां तिरंगा निर्माण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति दिखा रही हैं। जिले के 18 प्रखंडों में हजारों दीदियां अपने हुनर से तिरंगा तैयार कर रही हैं, जो रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान कर रहा है।
Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। डीएम कौशल कुमार के दिशा-निर्देश एवं डीपीएम डॉ. ऋचा गार्गी के नेतृत्व में जिले की जीविका दीदियां हर घर तिरंगा अभियान-2026 में अपने हुनर, मेहनत और समर्पण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के सभी 18 प्रखंडों की हजारों जीविका दीदियां विभिन्न सिलाई केंद्रों के साथ-साथ अपने घरों में भी तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं। तिरंगा निर्माण उनके लिए रोजगार और अतिरिक्त आमदनी के साथ-साथ राष्ट्रसेवा में योगदान देने का अवसर भी बन गया है।
जीविका दीदियों का योगदान
डीपीएम डॉ.ऋचा गार्गी ने बताया कि जिले के प्रत्येक प्रखंड में लगभग 4,000 तिरंगे तथा जिला स्तर पर भी लगभग 4,000 तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार जिले में कुल लगभग 76 हजार तिरंगे तैयार कर संबंधित विभागों एवं संस्थानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिले के 18 प्रखंडों के विभिन्न ग्राम संगठनों में हजारों जीविका दीदियों को प्रशिक्षकों के माध्यम से कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दीदियां अब अपने हुनर का उपयोग तिरंगा निर्माण में कर रही हैं।
तिरंगा निर्माण और रोजगार
कई दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों के वस्त्र निर्माण से आय अर्जित कर रही हैं, जबकि प्रशिक्षित दीदियां दूसरों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ रही हैं.
इससे कौशल, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत चक्र विकसित हो रहा है.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।