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Darbhanga News: तिरंगा तैयार करने में जुटीं जीविका दीदियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर दरभंगा की जीविका दीदियां तिरंगा निर्माण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति दिखा रही हैं। जिले के 18 प्रखंडों में हजारों दीदियां अपने हुनर से तिरंगा तैयार कर रही हैं, जो रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान कर रहा है।

Darbhanga News: तिरंगा तैयार करने में जुटीं जीविका दीदियां

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। डीएम कौशल कुमार के दिशा-निर्देश एवं डीपीएम डॉ. ऋचा गार्गी के नेतृत्व में जिले की जीविका दीदियां हर घर तिरंगा अभियान-2026 में अपने हुनर, मेहनत और समर्पण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के सभी 18 प्रखंडों की हजारों जीविका दीदियां विभिन्न सिलाई केंद्रों के साथ-साथ अपने घरों में भी तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं। तिरंगा निर्माण उनके लिए रोजगार और अतिरिक्त आमदनी के साथ-साथ राष्ट्रसेवा में योगदान देने का अवसर भी बन गया है।

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जीविका दीदियों का योगदान

डीपीएम डॉ.ऋचा गार्गी ने बताया कि जिले के प्रत्येक प्रखंड में लगभग 4,000 तिरंगे तथा जिला स्तर पर भी लगभग 4,000 तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार जिले में कुल लगभग 76 हजार तिरंगे तैयार कर संबंधित विभागों एवं संस्थानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिले के 18 प्रखंडों के विभिन्न ग्राम संगठनों में हजारों जीविका दीदियों को प्रशिक्षकों के माध्यम से कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दीदियां अब अपने हुनर का उपयोग तिरंगा निर्माण में कर रही हैं।

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तिरंगा निर्माण और रोजगार

कई दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों के वस्त्र निर्माण से आय अर्जित कर रही हैं, जबकि प्रशिक्षित दीदियां दूसरों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ रही हैं.

इससे कौशल, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत चक्र विकसित हो रहा है.

सामान्य प्रश्न

डीएम कौशल कुमार की क्या सराहना है?
उन्होंने कहा कि अपने हुनर और मेहनत से तिरंगा तैयार कर जीविका दीदियां राष्ट्रसेवा के साथ महिला सशक्तीकरण की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं।
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