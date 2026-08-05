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Darbhanga News: बहेड़ी:वज्रपात से ईदगाह की मीनार हुई क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बहेड़ी में जोरजा पंचायत स्थित रजखा ईदगाह पर मंगलवार को वज्रपात से सबसे ऊंची मीनार क्षतिग्रस्त हो गई। तेज धमाके से क्षेत्र में डर फैल गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरकारी मरम्मत की मांग की। घटना के समय कई लोग घरों से बाहर निकले।

Darbhanga News: बहेड़ी:वज्रपात से ईदगाह की मीनार हुई क्षतिग्रस्त

Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। जोरजा पंचायत स्थित रजखा ईदगाह पर मंगलवार दोपहर वज्रपात होने से ईदगाह की सबसे ऊंची मीनार क्षतिग्रस्त हो गई। वज्रपात के साथ हुए तेज धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे ईदगाह की सबसे ऊंची मीनार पर गिरी, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण ईदगाह परिसर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त मीनार का जायजा लिया。

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ग्रामीणों का बयान

ग्रामीण असलम हुसैन ने बताया कि रजखा ईदगाह अपनी भव्यता के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। यहां 65 छोटे-बड़े मीनार बने हुए हैं, जिनका निर्माण आसपास के कई गांवों के सहयोग से कराया गया था। उन्होंने बताया कि घटना में केवल सबसे ऊंची मीनार क्षतिग्रस्त हुई है। इसकी मरम्मत में करीब एक लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने सरकार से धार्मिक स्थल की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की। असलम हुसैन ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले भी इसी परिसर के पास एक ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं करीब एक माह पहले रजखा से लगभग 10 किलोमीटर दूर होरलपट्टी स्थित महादेव मंदिर के गुंबद पर भी बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गया था। ग्रामीण मो. अरमान ने बताया कि घटना के समय उनका परिवार भोजन कर रहा था।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

अचानक तेज धमाका होने से सभी लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। अंचलाधिकारी रविकांत ने बताया कि उन्हें भी घटना की जानकारी मिली है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईदगाह पर वज्रपात कब हुआ?
ईदगाह पर वज्रपात मंगलवार दोपहर को हुआ।
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