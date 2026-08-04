Darbhanga News: गौड़ाबौराम:निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले कई डॉक्टर

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले कई डॉक्टर
Darbhanga News: विधायक सुजीत कुमार ने सोमवार को किरतपुर सीएचसी का निरीक्षण किया, जहां कई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे। विधायक ने पाया कि अस्पताल के गार्ड्स भी निजी क्लिनिक का काम कर रहे थे। सूचना मिली कि कई डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी करने के बजाय अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त थे। विधायक ने अस्पताल की स्वच्छता को लेकर नाराज़गी व्यक्त की।
Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। विधायक सुजीत कुमार ने सोमवार को किरतपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में पदस्थापित कई डॉक्टर अस्पताल परिसर के बाहर किरतपुर बाजार स्थित अपने निजी क्लिनिक में बैठे हुए थे। विधायक सुजीत कुमार के अचानक पहुंचने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. पीके ठाकुर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे और विधायक की अगवानी की। विधायक श्री कुमार के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने बताया कि अस्पताल में पदस्थापित डॉ. रौशन भारती रोस्टर के अनुसार भी ड्यूटी नहीं करते। ओडी रजिस्टर भी वे अपने निजी क्लिनिक में रखे रहते हैं और अस्पताल आये मरीजों को अपने निजी क्लिनिक पर बुला लेते हैं।उन्होंने
विधायक को बताया कि अस्पताल के जितने गार्ड हैं सभी निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों के लिए काम करते हैं। अस्पताल की सरकारी दवा का उपयोग भी निजी क्लिनिक पर किया जाता है। विधायक ने रोस्टर ड्यूटी के अनुसार डॉक्टरों की खोज की तो कई चिकित्सक नदारद थे। अस्पताल में यत्र-तत्र फैली गंदगी देख विधायक काफी नाराज दिखे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों का रोस्टर बना हुआ है। वे रोस्टर के अनुसार अस्पताल में ड्यूटी करते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल की दंत चिकित्सक डॉ. मृदुला के अवकाश पर रहने के कारण वे ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी। शेष चिकित्सक रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करने के बाद डेरा चले गये हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।