Darbhanga News: घनश्यामपुर:अपहरण मामले में नामजद धराया
Darbhanga News: स्थानीय पुलिस ने अपहरण के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे संतोष झा के पुत्र धीरज झा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित परिवार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर उसकी गिरफ्तारी की।
Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। स्थानीय पुलिस ने अपहरण के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान घनश्यामपुर थाने के बुढ़ेव निवासी संतोष झा के पुत्र धीरज झा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के अपहरण के मामले में घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस कार्रवाई के डर से वह लंबे समय से फरार चल रहा था।
गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।