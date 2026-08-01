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Darbhanga News: घनश्यामपुर:अपहरण मामले में नामजद धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: स्थानीय पुलिस ने अपहरण के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे संतोष झा के पुत्र धीरज झा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित परिवार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर उसकी गिरफ्तारी की।

Darbhanga News: घनश्यामपुर:अपहरण मामले में नामजद धराया

Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। स्थानीय पुलिस ने अपहरण के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान घनश्यामपुर थाने के बुढ़ेव निवासी संतोष झा के पुत्र धीरज झा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के अपहरण के मामले में घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस कार्रवाई के डर से वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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