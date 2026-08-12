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Darbhanga News: जाले:जटिल सर्जरी कर बचायी मरीज की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। आईजीआईएमएस पटना के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के अध्यक्ष मिथिला के

Darbhanga News: जाले:जटिल सर्जरी कर बचायी मरीज की जान

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। आईजीआईएमएस पटना के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के अध्यक्ष मिथिला के लाल डाॅ. शील अवनीश ने अपनी मेडिकल टीम के साथ बिहार की चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके नेतृत्व में संस्थान के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल दोहरी हृदय सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मूल रूप से दरभंगा के रतनपुर निवासी डा. शील अवनीश ने बताया कि बेगूसराय निवासी 60 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर के हृदय में दो गंभीर बीमारियां एक साथ पाई गईं थीं। लेफ्ट एट्रियल मायक्सोमा यानी हृदय के अंदर ट्यूमर और गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हृदय की धमनियों में रुकावट थी।

मरीज डायबिटीज और अस्थमा से भी पीड़ित थे। डाॅ. शील अवनीश ने बताया कि हृदय में ट्यूमर और धमनियों में ब्लॉकेज का एक साथ होना विश्व में दस लाख लोगों में 0.5 प्रतिशत से भी कम मामले में देखने को मिलता है। अब तक पूरे भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे केवल तीन मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे मरीज में अचानक हृदय मृत्यु, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बहुत अधिक होता है। मरीज सीने में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ और बार-बार बेहोशी से जूझ रहा था और कई अस्पतालों से निराश होकर आईजीआईएमएस पहुंचा था। डाॅ. शील अवनीश ने बताया कि 6 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में मरीज को हार्ट-लंग मशीन पर रखा गया। टीम ने सावधानीपूर्वक हृदय से ट्यूमर को निकाला और रक्त प्रवाह बहाल करने के लिए तीन बाईपास ग्राफ्ट लगाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि स्ट्रीट वेंडर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह 4 से 5 लाख रुपये की महंगी सर्जरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क की गई।

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