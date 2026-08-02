Darbhanga News: जाले:आयुर्वेदिक औषधालय का लिया गया जायजा
Darbhanga News: वित्तीय कुमार ठाकुर के अनुसार, विधायक जीबेश कुमार द्वारा विधानसभा में एक बंद आयुर्वेदिक औषधालय का मामला उठाए जाने के बाद, जिला देसी चिकित्सा विभाग ने उसकी भौतिक जांच करवाई। जांच टीम ने औषधालय का अवलोकन किया और रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया। विधायक ने औषधालय के पुनर्निर्माण और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की मांग की।
Darbhanga News: वितय कुमार ठाकुर,जाले। क्षेत्रीय विधायक जीबेश कुमार की ओर से 21 जुलाई को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान रतनपुर पंचायत के गंगेश्वरस्थान स्थित कई वर्षों से बंद एवं अतिक्रमित आयुर्वेदिक औषधालय का मामला जोरशोर से उठाए जाने के बाद जिला देसी चिकित्सा विभाग की ओर से औषधालय की भौतिक जांच करवाई गई। इसके लिए जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डा. राहुल रंजन की ओर से दो सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम में सिंहवाड़ा के युनानी चिकित्सा पदाधिकारी डा. मो. इमरान और जाले की आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डा. डेजी कुमारी को शामिल किया गया है। जांच टीम ने शनिवार को गंगेश्वरस्थान स्थित आयुर्वेदिक औषधालय पहुंच कर पूरी गहनता के साथ एक एक चीजों की जानकारी जुटाई।
जांच टीम ने अंग्रेज शासनकाल में बने वर्तमान औषधालय भवन का भी अवलोकन किया। टीम की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि विधायक ने विधानसभा में शून्यकाल के माध्यम से वर्षों से बंद एवं जर्जर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का विषय प्रमुखता से उठाया था। विधायक ने सरकार से इस औषधालय का पुनर्निर्माण कर इसे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने के साथ साथ स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की शीघ्र नियुक्ति करते हुए इसे आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की मांग की थी।
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