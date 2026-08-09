Darbhanga News: बिरौल:निरीक्षण में गायब मिले पांच चिकित्सक
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा, बिरौल। अनुमंडलीय अस्पताल में अपर समाहर्ता और सिविल सर्जन के निरीक्षण में कई खामियां उजागर हुईं। पांच चिकित्सक ड्यूटी से गायब पाए गए। सिविल सर्जन ने मरीजों को बाहर से दवा खरीदने को कहने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने सुधार लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। अनुमंडलीय अस्पताल में अपर समाहर्ता राजेश कुमार गुप्ता एवं सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार के औचक निरीक्षण में कई खामियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान पांच चिकित्सक ड्यूटी से नदारद मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल मे रोस्टर के अनुसार प्रतिनियुक्ति डॉ. धनंजय कुमार और डॉ. मृत्युंजय कुमार दो-दो दिन से, डॉ. ओमप्रकाश झा चार दिन से, डॉ. सुलेमान आलम तीन दिन से और डॉ. शमीम एक अप्रैल से ही ड्यूटी से गायब पाए गए। जांच टीम के अधिकारियों ने सभी की हाजिरी काटते हुए वेतन रोकने की अनुशंसा की।
अस्पताल की अव्यवस्था
अस्पताल की अव्यवस्था देख अधिकारियों ने मौके पर मौजूद उपाधीक्षक डॉ. योगेन्द्र कुमार को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान ही सिविल सर्जन की नजर आसो गांव की प्रसूता खुशबू देवी पर पड़ी। प्रसव के बाद छुट्टी हुई प्रसूता को अस्पताल से बाहर दवा खरीदने का पर्चा दिया गया था। यह देख सिविल सर्जन भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब सरकार की ओर से सभी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं तो मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बाहर निकलने के क्रम में अधिकारियों ने देखा कि अस्पताल के मुख्य गेट के पास ही एक दवा दुकान पर वही प्रसूता खुशबू देवी दवा खरीद रही थी। प्रसूता ने बताया कि अस्पताल से ही उसे बाहर से दवा लाने को कहा गया था।
एक्शन और सुधार
इसके बाद अधिकारियों ने उपाधीक्षक को अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ हो रहे गलत व्यवहार में सुधार लाने का निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि दोषी चिकित्सकों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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