Darbhanga News: बिरौल:निरीक्षण में गायब मिले पांच चिकित्सक

Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। अनुमंडलीय अस्पताल में अपर समाहर्ता राजेश कुमार गुप्ता एवं सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार के औचक निरीक्षण में कई खामियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान पांच चिकित्सक ड्यूटी से नदारद मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल मे रोस्टर के अनुसार प्रतिनियुक्ति डॉ. धनंजय कुमार और डॉ. मृत्युंजय कुमार दो-दो दिन से, डॉ. ओमप्रकाश झा चार दिन से, डॉ. सुलेमान आलम तीन दिन से और डॉ. शमीम एक अप्रैल से ही ड्यूटी से गायब पाए गए। जांच टीम के अधिकारियों ने सभी की हाजिरी काटते हुए वेतन रोकने की अनुशंसा की।

अस्पताल की अव्यवस्था

अस्पताल की अव्यवस्था देख अधिकारियों ने मौके पर मौजूद उपाधीक्षक डॉ. योगेन्द्र कुमार को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान ही सिविल सर्जन की नजर आसो गांव की प्रसूता खुशबू देवी पर पड़ी। प्रसव के बाद छुट्टी हुई प्रसूता को अस्पताल से बाहर दवा खरीदने का पर्चा दिया गया था। यह देख सिविल सर्जन भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब सरकार की ओर से सभी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं तो मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बाहर निकलने के क्रम में अधिकारियों ने देखा कि अस्पताल के मुख्य गेट के पास ही एक दवा दुकान पर वही प्रसूता खुशबू देवी दवा खरीद रही थी। प्रसूता ने बताया कि अस्पताल से ही उसे बाहर से दवा लाने को कहा गया था।