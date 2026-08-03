Darbhanga News: गौड़ाबौराम:एनआरआई की पत्नी का अपहरण

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:एनआरआई की पत्नी का अपहरण
Darbhanga News: ललन चौधरी, गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र में एक अप्रवासी भारतीय की नवविवाहित पत्नी का अपहरण हो गया है। नवविवाहिता अपने परिवार के साथ भोजन करके सोने गई थी। सुबह उसे कमरे से गायब पाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव से एक अप्रवासी भारतीय की नवविवाहित पत्नी का अपहरण कर लिए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। घटना के सबंध में अपहृता के परिजनों ने बताया कि गत शनिवार की रात नवविवाहिता अपने परिजनों के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में अकेली सोने चली गई थी। सबेरे जब लोगों की नींद खुली तो वह अपने कमरे से गायब मिली। कमरे के समान अस्तव्यस्त थे। थानाध्यक्ष बिनीता कुमारी ने बताया कि अपहृता के परिजनों की ओर से घटना के सबंध में लिखित सूचना दी गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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