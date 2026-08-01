Darbhanga News: कमतौल-अहियारी नगर पंचायत में लगे कचरे के ढेर
Darbhanga News: कमतौल नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को जारी रही, जिसमें उन्होंने तीन सूत्री मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वर्षों से उनकी मांगें अधूरी हैं और उन्हें कोई ठोस पहल नहीं मिली। नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कमतौल-अहियारी नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में सफाई कर्मियों ने हाथों में तख्तियां और लाल झंडे लेकर कमतौल के विभिन्न मार्गों पर जुलूस निकाला तथा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई बार मांगों को लेकर ज्ञापन और आंदोलन किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल का असर अब नगर पंचायत की व्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। कई वार्डों में कचरे का अंबार लग गया है। सड़कों और गलियों में नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी फैलने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जुलूस में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी एवं महासंघ से जुड़े कर्मचारी शामिल रहे। उन्होंने सरकार से शीघ्र वार्ता कर मांगों का समाधान निकालने की मांग की।
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