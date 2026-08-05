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Darbhanga News: जाले:महिला व उसके पुत्र को घर से भगा ले गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: जाले नगर परिषद के बृज नारायण यादव ने अपनी पत्नी राधा देवी के गायब होने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राधा 24 जुलाई को बेटे के साथ घर से निकली और वापस नहीं आई। जांच में पता चला कि अशोक यादव ने उसे भगा लिया है। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सोना, चांदी और नगद पैसे भी ले गई।

Darbhanga News: जाले:महिला व उसके पुत्र को घर से भगा ले गया

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। जाले नगर परिषद वार्ड संख्या नौ के बृज नारायण यादव ने अपनी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर में कहा गया है कि उसकी शादी 2012 में राधा देवी से हुई थी। उससे उसके तीन बच्चे हैं। 24 जुलाई की दोपहर तीन बजे उसकी पत्नी उसके छोटे बेटे लवकुश कुमार (6 वर्ष) को लेकर घर से कहीं निकल गई, जो लौटकर नहीं आई है। खोजबीन करने पर उसे पता चला कि सिमरी थाना क्षेत्र के फुलथुआ निवासी अशोक यादव उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। आवेदक का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से निकलते समय बच्चे के साथ तीन भर सोना, 25 भर चांदी व 55 हजार रुपये नगद भी साथ ले गई।

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एफआईआर में युवक के माता-पिता के शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

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