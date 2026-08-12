Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: घनश्यामपुर:मारपीट में पति धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: गणेश कुमार झा, घनश्यामपुर। पति रंजीत ठाकुर को पत्नी मधु कुमारी की शिकायत पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। मधु ने घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सोमवार रात को रंजीत को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले की पुष्टि की है।

Darbhanga News: घनश्यामपुर:मारपीट में पति धराया

Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। थाना क्षेत्र के लालापट्टी गांव में पत्नी से मारपीट के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया है। मधु कुमारी ने अपने पति के खिलाफ घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सोमवार की देर रात आरोपी पति रंजीत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़िता मधु कुमारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में जयदेवपट्टी गांव निवासी स्व. सियाराम ठाकुर के पुत्र रंजीत ठाकुर को सोमवार की देर रात गिरफ्तार किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।