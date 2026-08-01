Darbhanga News: बारिश से किसानों को राहत,जलजमाव से मुसीबत
Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। शुक्रवार की रात हुई बारिश ने शहर की गर्मी को कम किया लेकिन जलजमाव की समस्या उत्पन्न की। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसान धान की रोपनी के लिए बेहतर स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं।
Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। शुक्रवार की रात आठ बजे के बाद हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों के मौसम को खुशनुमा बना दिया। दिनभर उमसभरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी। हालांकि तेज वर्षा के बाद शहर के कई मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की परेशानी बढ़ गई।
जलजमाव की स्थिति
शुक्रवार को दिनभर कई बार आसमान में घने बादल छाए रहे, लेकिन शुरुआत में केवल बूंदाबांदी होने के कारण उमस बनी रही। इसके बाद निकली तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। शाम होते-होते मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट आई तथा लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की गई है।
किसानों की उम्मीदें
पूसा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पांच अगस्त तक दिन का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस अवधि में सुबह के समय हवा में नमी का स्तर करीब 80 प्रतिशत रहेगा, जो दोपहर तक घटकर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सोमवार से आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम बताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल मानसून सक्रिय बना हुआ है और अगले दो दिनों तक जिले में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इधर, जिले के किसानों को धान की रोपनी के लिए अब भी बेहतर बारिश होने का इंतजार है। हायाघाट के रामनरेश चौधरी ने कहा कि किसानों ने जैसे-तैसे बिचड़ा लगाया है। अच्छी बारिश नहीं होने से अब तक रोपनी जोर नहीं पकड़ सकी है। संपन्न किसान निजी बोरिंग को पैसे देकर धान की रोपनी कर रहे हैं, पर गरीब किसानों के लिए यह संभव नहीं है। वे पूरी तरह बारिश पर भी निर्भर रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब जिले में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इससे किसानों को सुविधा होगी।
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