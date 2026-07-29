Darbhanga News: ट्राइज एरिया में डाॅक्टर व कर्मियों ने मरीज व परिजनों को पीटा

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में डॉक्टर्स से नोंक झोंक के बाद मरीज और उसके परिजनों पर हमला किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। मरीज को भर्ती किया गया है, और अधीक्षक ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग के ट्राइज एरिया में बुधवार की शाम करीब चार बजे डॉक्टर से नोंक झोंक होने पर करीब एक दर्जन कर्मी और ट्रॉली चालकों ने मरीज और उसके परिजनों को जमकर पीटा। परिजनों ने वहां तैनात डॉक्टर पर भी उन्हें पीटने का आरोप लगाया। इस दौरान इमरजेंसी विभाग में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव कर पिट रहे मरीज व परिजनों को किसी तरह से इमरजेंसी विभाग से बाहर निकाला। इसके बाद दर्जनों लोग पीड़ित मरीज और परिजनों के समर्थन में न्यू सर्जरी ब्लाक परिसर में जुटकर विरोध जताने लगे। इसके बाद मरीज को साथ लेकर परिजनों ने अधीक्षक से शिकायत की। परिजनों ने मामले को लेकर बेंता थाना में आवेदन भी दिया। मामले की जांच करने अधीक्षक के अलावा पुलिस इमरजेंसी विभाग पहुंची। अधीक्षक ने वहां तैनात चिकित्सकों की क्लास लगाने के बाद मरीज को अपने यूनिट में भर्ती करा मामले को शांत कराया。

मामले की पृष्ठभूमि मरीज मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के नरसरा गांव निवासी अनिल महतो (32) के भाई जितेंद्र महतो ने बताया कि वह पेट दर्द से परेशान है। बिस्फी पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। यहां पर्ची कटाकर इमरजेंसी विभाग के ट्राइज एरिया में डाक्टरों से दिखाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि डाक्टरों ने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच कराने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि जांच कराने के बाद वे डॉक्टर को उनलोगों ने रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि आपरेशन करना होगा। जितेंद्र ने बताया कि वे लोग रिपोर्ट में आई बीमारी के बारे में उनसे पूछने लगे। कब और कैसे आपरेशन होगा उसे लेकर सवाल पूछने लगे। जितेंद्र का आरोप है कि इस पर भड़के डाक्टर ने उसे तमाचा जड़ दिया।

घटना का विवरण बताया जाता है कि इस पर महिला सहित अन्य परिजन डाॅक्टर से उलझ गए। इसे देख वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज सहित परिजनों की धुनाई कर दी। पीड़ित जितेंद्र महतो ने अपने चेहरे और कंधे पर चोट के निशान, फटा शर्ट आदि दिखाते हुए डीएमसीएच की व्यवस्था पर सवाल उठाया।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि इलाज के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। मामले की जांच कराई जाएगी।