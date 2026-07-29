Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: ट्राइज एरिया में डाॅक्टर व कर्मियों ने मरीज व परिजनों को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में डॉक्टर्स से नोंक झोंक के बाद मरीज और उसके परिजनों पर हमला किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। मरीज को भर्ती किया गया है, और अधीक्षक ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

Darbhanga News: ट्राइज एरिया में डाॅक्टर व कर्मियों ने मरीज व परिजनों को पीटा

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग के ट्राइज एरिया में बुधवार की शाम करीब चार बजे डॉक्टर से नोंक झोंक होने पर करीब एक दर्जन कर्मी और ट्रॉली चालकों ने मरीज और उसके परिजनों को जमकर पीटा। परिजनों ने वहां तैनात डॉक्टर पर भी उन्हें पीटने का आरोप लगाया। इस दौरान इमरजेंसी विभाग में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव कर पिट रहे मरीज व परिजनों को किसी तरह से इमरजेंसी विभाग से बाहर निकाला। इसके बाद दर्जनों लोग पीड़ित मरीज और परिजनों के समर्थन में न्यू सर्जरी ब्लाक परिसर में जुटकर विरोध जताने लगे। इसके बाद मरीज को साथ लेकर परिजनों ने अधीक्षक से शिकायत की। परिजनों ने मामले को लेकर बेंता थाना में आवेदन भी दिया। मामले की जांच करने अधीक्षक के अलावा पुलिस इमरजेंसी विभाग पहुंची। अधीक्षक ने वहां तैनात चिकित्सकों की क्लास लगाने के बाद मरीज को अपने यूनिट में भर्ती करा मामले को शांत कराया。

मामले की पृष्ठभूमि

मरीज मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के नरसरा गांव निवासी अनिल महतो (32) के भाई जितेंद्र महतो ने बताया कि वह पेट दर्द से परेशान है। बिस्फी पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। यहां पर्ची कटाकर इमरजेंसी विभाग के ट्राइज एरिया में डाक्टरों से दिखाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि डाक्टरों ने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच कराने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि जांच कराने के बाद वे डॉक्टर को उनलोगों ने रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि आपरेशन करना होगा। जितेंद्र ने बताया कि वे लोग रिपोर्ट में आई बीमारी के बारे में उनसे पूछने लगे। कब और कैसे आपरेशन होगा उसे लेकर सवाल पूछने लगे। जितेंद्र का आरोप है कि इस पर भड़के डाक्टर ने उसे तमाचा जड़ दिया।

घटना का विवरण

बताया जाता है कि इस पर महिला सहित अन्य परिजन डाॅक्टर से उलझ गए। इसे देख वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज सहित परिजनों की धुनाई कर दी। पीड़ित जितेंद्र महतो ने अपने चेहरे और कंधे पर चोट के निशान, फटा शर्ट आदि दिखाते हुए डीएमसीएच की व्यवस्था पर सवाल उठाया।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि इलाज के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। मामले की जांच कराई जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना बुधवार की शाम करीब चार बजे हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News DMCH

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।