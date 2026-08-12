Darbhanga News: बहेड़ी:निजी स्वास्थ्य संस्थानों में की छापेमारी

Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी दरभंगा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को बहेड़ी बाजार में संचालित निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, जांच घर और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की। करीब 52 संस्थानों की जांच के दौरान अधिकांश जगहों पर निबंधन से संबंधित कमियां मिलीं। कई संस्थानों में डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जबकि कुछ जगह बिना निबंधन के ओपीडी व ओटी का संचालन होता मिला। जांच टीम के पहुंचने की भनक लगते ही कुछ संस्थानों के चिकित्सक व कर्मियों के फरार होने की भी जानकारी सामने आई। जांच टीम में चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुरंजन कुमार, डॉ. राजकुमार वर्मा, डॉ. भरत भूषण, स्वास्थ्यकर्मी सौरव कुमार और फार्मासिस्ट शाहिद हुसैन खान शामिल थे।

टीम ने निजी संस्थानों के निबंधन, चिकित्सकों की उपलब्धता, ओपीडी व ओटी संचालन, अग्निशमन सुरक्षा सहित अन्य मानकों की जांच की। श्री माहेश्वरी मेडिकेयर बंद मिला। यहां चिकित्सक का बोर्ड लगा था, लेकिन निबंधन नहीं मिला। जीवनदीप अस्पताल में भी निबंधन नहीं था और ओपीडी में मरीज मिले। सृष्टि अस्पताल में चिकित्सक अनुपस्थित मिले। यहां डॉ. ममता कुमारी और डॉ. एस. कुमार के नाम का बोर्ड लगा था, लेकिन निबंधन नहीं मिला। ओपीडी और ओटी संचालित मिली। राधा पॉली क्लीनिक में डॉ. चंदन कुमार मौजूद थे और ओपीडी चल रही थी, लेकिन निबंधन नहीं मिला। जीवन ज्योति हेल्थ केयर में निबंधन नहीं था और चिकित्सक अनुपस्थित मिले। नेहा कुमारी दंत क्लीनिक में ओपीडी संचालित थी, लेकिन चिकित्सक मौजूद नहीं थे। जांच के दौरान डॉ. सुरेश प्रसाद, डॉ. कल्पना कुमारी, डॉ. मनीष कुमार सिंह और डॉ. दीप्ति के यहां भी निबंधन से संबंधित कमियां मिलीं। जय माता दी अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद मिला, जबकि बालाजी अल्ट्रासाउंड केंद्र का निबंधन सही पाया गया। डॉ. अंकिता कुमारी के क्लीनिक में निबंधन और अग्निशमन प्रमाणपत्र नहीं मिला तथा चिकित्सक भी अनुपस्थित थीं। न्यू इरा लाइफ केयर में ओपीडी और शल्य चिकित्सा संचालित होने की जानकारी मिली। लक्ष्मी डायग्नोस्टिक के कर्मी भी टीम के पहुंचने की भनक लगते ही फरार हो गए। यहां एक मरीज मौजूद मिला। सत्य दृष्टि अस्पताल में निबंधन नहीं मिला। डॉ. अविनाश कुमार आनंद के यहां चिकित्सक, निबंधन और कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिले। महावीर नेत्रालय में भी चिकित्सक और निबंधन नहीं मिला। डॉ. पंकज कुमार के यहां चिकित्सक और मरीज मौजूद मिले, लेकिन निबंधन नहीं था। डॉ. राहुल कुमार का क्लीनिक बंद मिला। डॉ. प्रभास कुमार और डॉ. प्रमोद चौधरी अनुपस्थित मिले। परिवार क्लीनिक भी बंद पाया गया।