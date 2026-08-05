Darbhanga News: जाले:महिला से अश्लील हरकत व मारपीट में केस
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर, जाले। एक गांव में 31 जुलाई की रात एक महिला के साथ अश्लील हरकत और मारपीट की घटना हुई। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई। आरोपियों ने गले से सोने का लॉकेट लूट लिया और पीड़िता को गंभीर रूप से घायल किया।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 31 जुलाई की रात एक महिला से अश्लील हरकत और मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में पीड़िता की लिखित शिकायत आधार पर एफआईआर दर्ज दर्ज मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पीड़िता का आरोप है कि 31 जुलाई को शाम लगभग 7:30 बजे वह अपनी जेठानी के साथ घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान गांव के ही पड़ोसी लाल बाबू राम पिता स्व. भवन राम, प्रमोद राम पिता रामदेव राम और मुकेश राम पिता रामेश्वर राम ने उनके साथ अश्लील हरकत की और जमीन पर पटक दिया।
पीड़िता की शोर सुनकर बचाने आए अवधेश कुमार पिता गणेश राम और दुलारी देवी पति पवन राम को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। आरोप है कि इसी बीच प्रमोद राम ने पीड़िता के गले से आठ आने भर सोने का लॉकेट तोड़कर लूट लिया। इसके बाद उक्त आरोपी के ही परिवार के गोविंद राम और राविन राम लाठी-डंडे से लैस होकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस मारपीट में पीड़िता का दाहिना हाथ टूट गया और उनके जेठ शत्रुघ्न प्रसाद भी गंभीर रूप जख्मी हो गए। दोनों का इलाज स्थानीय सीएचसी में प्राथमिक उपचार किया गया।
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