Darbhanga News: अलीनगर:आधा किलो गांजा के साथ दो तस्कर धराए, भेजे गये जेल
Darbhanga News: अलीनगर के इमामगंज गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 577 ग्राम गांजा और दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर रूपशपुर और धमसाइन के निवासी हैं। थाना प्रभारी रंजीत शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम ने तस्करों को पकड़कर जेल भेज दिया।
Darbhanga News: अलीनगर। थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव बाबा पोखर स्थित तारबन्नी इलाके में बीते रविवार की देर शाम को गुप्त सूचना के आधार पर अलीनगर थानाध्यक्ष रंजीत शर्मा के नेतृत्व में की गई विशेष छापेमारी में आधा किलो गांजा बरामदगी के साथ भागने का प्रयास कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रूपशपुर निवासी दो तस्कर आले अकबर उर्फ सरताज और धमसाइन निवासी मो. मंजर आलम कहीं डिलेवरी करने की तैयारी में थे। इसकी गुप्त सूचना प्राप्त हुई। तत्क्षण थानाध्यक्ष ने छह सदस्यीय विशेष टीम गठित करते हुए तारबन्नी के पास उन्हें घेर लिया।तस्करों के पास से 577 ग्राम गांजा, एक बाइक व दो एंड्रॉयड फोन मोबाइल किया गया।
थानाध्यक्ष श्री शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। छापामार दल में थानाध्यक्ष के साथ सअनि ओम प्रकाश कुमार शर्मा, पुअनि ओमप्रकाश कुमार, पीटीसी अरुण कुमार, सिपाही गोपाल कुमार व बीएचजी पंकज मुखिया एवं बीएजी रौशन झा शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।