Darbhanga News: आयकर चौराहे के पास स्मार्ट बाजार के ऊपर खुला कोनप्लैक्स सिनेमा, उद्घाटन आज

Darbhanga News: दरभंगा। शहर के आयकर चौराहे के पास स्मार्ट बाजार की चौथी मंजिल पर बिग सिने एक्स्पो में इंडियन बेस्ट सिनेमा सम्मान प्राप्त कोनप्लैक्स सिनेमा का उद्घाटन रविवार को होगा। इसके उद्घाटन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री मदन सहनी, विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा, विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. राजू कुमार सिंह, मंत्री हरि सहनी, विधायक राजेश कुमार मंडल, विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा आदि के साथ कोनप्लैक्स के संस्थापक व निदेशक राहुल ध्यानी एवं अनिश मौजूद रहेंगे।यह जानकारी शनिवार को कोनप्लैक्स परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय प्रबंधक मृणाल सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इस नवीनतम लग्जीरियस फामेट सिनेमा में शानदार इंटीरियर, अत्याधुनिक सिनेमाई तकनीक, आरामदायक सीटिंग और उत्कृष्ट हॉस्पिटिलिटी का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।तीन