Darbhanga News: आयकर चौराहे के पास स्मार्ट बाजार के ऊपर खुला कोनप्लैक्स सिनेमा, उद्घाटन आज
Darbhanga News: दरभंगा में स्मार्ट बाजार की चौथी मंजिल पर कोनप्लैक्स सिनेमा का उद्घाटन रविवार को होगा। इस समारोह में भाजपा नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। तीन स्क्रीन और 302 सीटों के साथ, कोनप्लैक्स सिनेमा आधुनिक तकनीक और उत्कृष्ट सेवाओं के साथ दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा।
Darbhanga News: दरभंगा। शहर के आयकर चौराहे के पास स्मार्ट बाजार की चौथी मंजिल पर बिग सिने एक्स्पो में इंडियन बेस्ट सिनेमा सम्मान प्राप्त कोनप्लैक्स सिनेमा का उद्घाटन रविवार को होगा। इसके उद्घाटन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री मदन सहनी, विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा, विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. राजू कुमार सिंह, मंत्री हरि सहनी, विधायक राजेश कुमार मंडल, विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा आदि के साथ कोनप्लैक्स के संस्थापक व निदेशक राहुल ध्यानी एवं अनिश मौजूद रहेंगे।यह जानकारी शनिवार को कोनप्लैक्स परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय प्रबंधक मृणाल सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इस नवीनतम लग्जीरियस फामेट सिनेमा में शानदार इंटीरियर, अत्याधुनिक सिनेमाई तकनीक, आरामदायक सीटिंग और उत्कृष्ट हॉस्पिटिलिटी का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।तीन
स्क्रीन और कुल 302 सीटों की क्षमता वाला कोनप्लैक्स सिनेमा दर्शकों के फिल्म देखने के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाएगा। रोज चार शो दिखाए जाएंगे। टिकट का दर तीन से पांच सौ रुपये है। टिकट काउंटर पर एवं ऑनलाइन में बुक माय शो पर उपलब्ध है। पहले दिन स्पाइडरमैन एवं धमाल फोर का प्रदर्शन होगा। मौके पर अमित राज, डॉ. मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, ब्रजेश राठौर आदि मौजूद रहे।
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