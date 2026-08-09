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Darbhanga News: सिंहवाड़ा:चार दुकानों पर चलाया बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: भरवाड़ा नगर पंचायत में अतरबेल-भरवाड़ा पथ पर सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। सीओ अंकुर राय और थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने के साथ-साथ यातायात लगभग तीन घंटे तक बाधित रहा।

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:चार दुकानों पर चलाया बुलडोजर

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। भरवाड़ा नगर पंचायत में अतरबेल-भरवाड़ा पथ किनारे सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। सीओ अंकुर राय एवं थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणमुक्त कराया गया। बताया गया है कि डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सीओ ने बताया कि इनके खिलाफ वर्ष 2022 से ही अंचल कार्यालय में अतिक्रमणवाद चल रहा था। इसके बाद फिर से अशोक प्रसाद की पत्नी संध्या देवी ने सहयोग शिविर में आवेदन दिया था। इसमें गणेश चौधरी, गौड़ी साह, मिथिलेश साह एवं दिनेश साह के खिलाफ शिकायत की थी।

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही सैलून, रेडीमेड एवं फूल-माला के दुकानदारों ने धड़ाधड़ अपनी दुकान में रखे सामान को खाली किया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।कार्रवाई के दौरान अतरबेल-भरवाड़ा पथ पर लगभग तीन घंटे तक यातायात बाधित रही। दोनों ओर बड़े वाहनों की लम्बी कतार लगी रही, जबकि छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकालने की व्यवस्था की गई। मौके पर आरओ मनोज कुमार, अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी सहित बड़ी संख्या मे पुरूष एंव महिला पुलिस बल मौजूद थे।

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