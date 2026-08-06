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Darbhanga News: भच्छी-बलिगांव सहयोग शिविर में 84 आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बहेड़ी में आयोजित सहयोग शिविर में 84 आवेदन प्राप्त हुए। भच्छी पंचायत में 44 और बलिगांव में 40 आवेदन लिए गए। भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि मामलों का निस्तारण किया गया। एक विवाद में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आवेदन लेने वाला व्यक्ति ठेकेदार के कहने पर था।

Darbhanga News: भच्छी-बलिगांव सहयोग शिविर में 84 आवेदन

Darbhanga News: बहेड़ी, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की भच्छी एवं बलिगांव पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए। भच्छी पंचायत सरकार भवन में 44 तथा बलिगांव पंचायत के सिरूआ स्थित सामुदायिक भवन में 40 आवेदन लिए गए। भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, हर घर नल का जल योजना एवं कृषि सहित अन्य योजनाओं से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।

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विवाद की स्थिति

शिविर के दौरान भच्छी पंचायत सरकार भवन स्थित पीएचईडी काउंटर पर विभागीय कर्मचारी के स्थान पर एक मजदूर द्वारा आवेदन लेने के आरोप पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप था कि आवेदन लेने वाले व्यक्ति ने अपना नाम पंकज झा, निवासी पतैली (समस्तीपुर) बताया और कहा कि वह विभाग में मजदूरी करता है तथा ठेकेदार के कहने पर आवेदन रख रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही बीडीओ रोहित कुमार साह, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी उपेंद्र राम, स्थानीय मुखिया नरेश यादव एवं विभागीय कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया।

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समस्याओं का समाधान

बीडीओ रोहित कुमार साह ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रयास किया गया। बलिगांव पंचायत के मुखिया राजीव कुमार ने बताया कि रात से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण शिविर में आए लोगों को परेशानी हुई। वहीं पीएचईडी के कनिष्ठ अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि आवेदन लेने वाला व्यक्ति विभागीय कार्य में लगा हुआ था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिविर में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए?
शिविर में कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए।
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