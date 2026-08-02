Darbhanga News: बिरौल:कार्यालयों में शनिवार को छुट्टी सा नजारा
Darbhanga News: बिरौल प्रखंड, अंचल, नगर पंचायत के कार्यालयों में शनिवार को छुट्टी जैसा नजारा देखने को मिला। अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण, भूमि विवाद निपटाने आए फरियादी लंबा इंतजार करने के बाद वापस लौट गए। प्रखंड स्तरीय अधिकारी छुट्टी पर थे, जिससे जनता को असुविधा हुई।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। बिरौल प्रखंड, अंचल, नगर पंचायत के अधिकारी प्रकोष्ठ सहित सभी कार्यालयो में शनिवार को छुट्टी जैसा नजारा देखने को मिला। प्रखंड कार्यालय में जहां बीपीआरओ चेंबर, नजारत स्वच्छता, खाध आपूर्ति, निर्वाचन सहित सभी कार्यालय में यहां ताले झूल रहे थे वही अंचलाधिकारी के चेबर,राजस्व कर्मचारी चेंबर सहित नजारत, आरटीपीएस काउंटर, विशेष प्रशाखा में दिन के 11 तक ताला झुलता दिखाई दिया। बाद में कर्मचारी पहुंचने के बाद काउंटर चालू किया गया। शनिवार होने के कारण अंचल कार्यालय में भूमि विवाद के निपटारे के लिए बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। लेकिन सुबह 9 बजे से ही वे इधर-उधर भटकते रहे। अकबरपुर बेक गांव के मो. असतुल्ला, कालाडीह गांव के गजेंद्र यादव, कमालपुर के भूपनाथ सिंह और जगदीशपुर कहुआ गांव की मुंद्रिका देवी ने बताया कि भूमि विवाद के संबंध में अंचल से नोटिस आया था। उसी के लिए वे सुबह से कार्यालय आए हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला। घंटों इंतजार के बाद मायूस होकर लौट गए।
समस्या का समाधान
वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड, नगर पंचायत में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वच्छता कार्यालय में भुगतान से जुड़े काम कराने आए लोग भी वापस लौट गए। प्रखंड व अंचल की कार्य व्यवस्था से क्षुब्ध बीस सूत्री उपाध्यक्ष पंकज झा ने बताया कि कार्यालयों में समय पर अधिकारी नहीं पहुंचने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। सरकार की मंशा है कि लोगों को समय पर न्याय और सुविधा मिले, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिख रहा है।
अधिकारियों की छुट्टी
जब इस संबंध में बीडीओ प्रदीप कुमार झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह छुट्टी पर हैं। प्रखंड का कामकाज सीओ कुमारी सरिता रानी देख रही हैं। वहीं सीओ कुमारी सरिता रानी से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वह भी छुट्टी पर चली आई हैं। उनके स्थान पर राजस्व अधिकारी कामकाज देख रहे हैं।
प्रश्न और उत्तर
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