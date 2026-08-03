Darbhanga News: मुफ्त शिविर में 500 मरीजों का इलाज

Darbhanga News: दरभंगा में इनर व्हील क्लब और एसवी हॉस्पिटल ने मिलकर मुफ्त मल्टी-स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 500 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया और ब्लड शुगर परीक्षण भी किया गया।

Darbhanga News: राजीव रंजन प्रसाद,दरभंगा। मध्य विद्यालय, तारालाही परिसर में रविवार को इनर व्हील क्लब, दरभंगा एवं एसवी हॉस्पिटल, लहेरियासराय के संयुक्त तत्वावधान में नि:शुल्क मल्टी-स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दोपहर दो से शाम पांच बजे तक चले इस शिविर में 500 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ इनर व्हील क्लब, दरभंगा की अध्यक्ष डॉ. नीतू मेहता, सचिव अंशु, हॉस्पिटल की निदेशक डॉ. श्वेता झा एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया।

चिकित्सा सेवाएं डॉ. गौरी शंकर झा ने 75, डॉ. नूतन बाला सिंह ने 45, डॉ. पूनम सिंह ने 40, डॉ. सविता मिश्रा ने 25, डॉ. सुजाता राय ने 30, डॉ. नवीन कुमार ने 50, डॉ. मनीष कर्ण ने 30, डॉ. उषा झा ने 50 तथा डॉ. अर्चना गौतम ने 30 मरीजों का परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया।

सम्मान और पुरस्कार शिविर के दौरान मरीजों का नि:शुल्क ब्लड शुगर परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान इनर व्हील क्लब, दरभंगा की ओर से शिविर में सेवाएं देने वाले सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्मृति-चिह्न एवं सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इनर व्हील क्लब ने विशेष रूप से वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. गौरी शंकर झा एवं निदेशक डॉ. श्वेता झा को मोमेंटो एवं सम्मान-चादर भेंट कर उनके सामाजिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम का संचालन डॉ. श्वेता झा तथा इनर व्हील क्लब की सदस्य अपूर्वा ने किया। इस अवसर पर क्लब की सदस्य सुधा दारुक, स्वाति, सोनी, प्रभा, सुनीता, रीना एवं स्मिता उपस्थित रहीं। सामाजिक कार्यकर्ता रवि प्रकाश यादव एवं आशुतोष कुमार के मार्गदर्शन एवं देखरेख में शिविर लगा। शिविर को सफल बनाने में दीपेश, जितेंद्र पंडित, तुलसी सिस्टर, सेतु, गजाली, प्रभाकर, अविनाश, संजय थ्री व संजय दास का विशेष योगदान रहा।