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Darbhanga News: मुफ्त चिकित्सा शिविर में उमड़े मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में अखिल भारतीय हिन्दू जागरण सेवा समिति द्वारा मनोकामना मंदिर परिसर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने जांच कराई और उन्हें मुफ्त दवाएँ भी प्रदान की गई। शिविर में कई प्रमुख लोग शामिल हुए।

Darbhanga News: मुफ्त चिकित्सा शिविर में उमड़े मरीज

Darbhanga News: दरभंगा। अखिल भारतीय हिन्दू जागरण सेवा समिति, दरभंगा की ओर से शनिवार को मनोकामना मंदिर परिसर में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में मरीज जांच के लिए पहुंचे। मरीजों को मुफ्त दवा भी दी गई। कार्यक्रम में राहुल झा, राज कुमार नायक, गुंजा कुमारी, राजेश पूर्वे, गिरधर गोपाल, सौरव झा, आदित्य ठाकुर, सुजीत साह, सुनील गड़ाई, दीपक पंजियार, जय लखमानी, रुपेश सिंह, मनोज झा, संतोष साह, संतोष झा, अजित महासेठ, उमेश मिश्रा, सरोज महतो, दीपू सूरी, सत्यनारायण साह, ममता गामी, पूनम देवी, नूतन वर्णवाल, बबलू पंजियार आदि थे।

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