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Darbhanga News: छह लाख में नौकरी देने की हुई थी बात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लहेरियासराय के दरभंगा व्यवहार न्यायालय में फर्जी आई कार्ड बनाकर मल्टी टास्किंग स्टाफ बनने के दो युवकों के मामले में गिरोह के सदस्यों पर आरोप है। आरोपितों ने इस कार्य के लिए छह-छह लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Darbhanga News: छह लाख में नौकरी देने की हुई थी बात

Darbhanga News: लहेरियासराय। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में फर्जी तरीके से आई कार्ड बनाकर मल्टी टास्किंग स्टाफ बनकर प्रशिक्षण लेने के मामले की कोर्ट परिसर में मंगलवार को दिनभर चर्चा होती रही। बताया जाता है कि दोनों युवकों से गिरोह के सदस्यों ने छह-छह लाख रुपए में नौकरी देने की बात की थी। प्रभारी सदर एसडीपीओ वन एसके सुमन ने बताया कि दारोगा पीयूष कुमार के आवेदन पर थाने में केस दर्ज किया गया है। अनुसंधानक रजनीश कुमार को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपित मनोज कुमार व विकास कुमार यादव से जब पूछताछ की गई तो मनोज ने कहा कि उन्हें देव नामक व्यक्ति के माध्यम से अजय उर्फ अमन से संपर्क हुआ। विकास कुमार यादव बहेड़ी थानाक्षेत्र के तुर्की व मनोज कुमार यादव सदर थाना क्षेत्र के तेलहन लक्ष्मीपुर का निवासी है। पूछताछ में विकास कुमार यादव ने कहा कि उन्हें इसी तरह नौकरी दिलाने के सिलसिले में नजीमुद्दीन के माध्यम से अजय उर्फ अमन से संपर्क बना।

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फर्जी आई कार्ड का मामला

दोनों ने कहा कि देव एवं निजामुद्दीन के माध्यम से नौकरी दिलाने के सिलसिले में यह फर्जी आई कार्ड बनाकर अजय उर्फ अमन ने दिया था। वहीं, पुलिस को दिए बयान में बताया गया कि कोर्ट में उन्हें एक एपीपी प्रशिक्षण देंगे। वहीं, अमन नामक व्यक्ति ने फोन करके कोर्ट की प्रक्रिया एवं कागजात संबंधी ट्रेनिंग देने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर फोन कर निर्देशित किया था। पकड़े गए मनोज कुमार और विकास यादव से जब कागजात की मांग की गई तो उन दोनों ने कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया। दोनों आई कार्ड फर्जी लगाया हुआ था। उन्होंने बताया कि कोर्ट से जानकारी ली गई तो बताया गया कि कोर्ट से किसी भी तरह का आई कार्ड निर्गत नहीं किया गया है।

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गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

डीएलएसए के सचिव के हस्ताक्षर की नकल कर आई कार्ड पर साइन स्कैन कर लगवा दिया गया था। प्रभारी एसडीपीओ ने बताया कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों को मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला किस न्यायालय में है?
यह मामला दरभंगा व्यवहार न्यायालय में है।
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