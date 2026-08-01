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Darbhanga News: कमतौल:डेढ़ करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: कमतौल में जमीन बिक्री के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित गोपाल कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 2021 में दरभंगा के राजकुमारगंज में हुई अवैध रजिस्ट्री से जुड़ा है, जहां जमीन पहले से ही बैंक में बंधक थी। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Darbhanga News: कमतौल:डेढ़ करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में धराया

Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। जमीन बिक्री के नाम पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कमतौल थाने में दर्ज कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित गोपाल कुमार झा सकतपुर थाने के कैथवार का निवासी है। उसे दरभंगा के प्रोफेसर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, करजापट्टी निवासी श्याम कुमार के आवेदन पर धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि वर्ष 2021 में दरभंगा के राजकुमारगंज स्थित 5.5 डिसमिल जमीन को विवादमुक्त बताकर करीब 1.50 करोड़ रुपये लेकर उसकी रजिस्ट्री कर दी गई।

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बाद में पता चला कि जमीन पहले से ही बैंक में बंधक थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह तथ्य छिपाकर सौदा किया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष ने बताया कि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपित की गिरफ्तारी की गई। मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है।

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