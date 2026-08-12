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Darbhanga News: घनश्यामपुर:विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी की जगह होती है बाढ़ की छुट्टी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। कमला बलान नदी के डूब क्षेत्र में बसे गांव के स्कूलों में गर्मी छुट्टी की जगह होती है बाढ़ की छुट्टी। बरसात गिरते ही नदी में बाढ़ आने से इस क्षेत्र के गांवों का सड़क संपर्क भंग हो जाता है। इससे बच्चों का पठन-पाठन सहित मिड डे मील योजना ठप हो जाती है।

Darbhanga News: घनश्यामपुर:विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी की जगह होती है बाढ़ की छुट्टी

Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। कमला बलान नदी के डूब क्षेत्र में बसे गांव के स्कूलों में गर्मी छुट्टी की जगह होती है बाढ़ की छुट्टी। बरसात गिरते ही नदी में बाढ़ आने से इस क्षेत्र के गांवों का सड़क संपर्क भंग हो जाता है। आवागमन बाधित रहने तथा सड़कों के डूब जाने से बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। नदी के जलस्तर जैसे ही खतरे के निशान को पार करता है कि यहां के स्कूलों में पानी का भराव हो जाता है। इससे बच्चों का पठन-पाठन सहित मिड डे मील योजना ठप हो जाती है।

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स्कूलों में स्थिति

मध्य विद्यालय नवटोलिया, प्राथमिक विद्यालय कनकी मुसहरी, मध्य विद्यालय बाऊर कन्या, मध्य विद्यालय रसियारी, प्राथमिक विद्यालय जमरी डीह टोल आदि के बच्चों की बाढ़ के कारण दिनचर्या प्रभावित हो जाता है। मध्य विद्यालय रसियारी को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों में पानी घटने के बाद स्थिति सामान्य होने लगती है। स्कूल के कमरे तथा फर्श आदि पर जमा गाद तथा बालू की साफ सफाई करवानी पड़ती है। बाढ़ में स्कूल के उपस्कर, पंजी, मिड डे मील का चावल भी कभी कभी पानी डूबने से क्षतिग्रस्त हो जाता है।

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पुल के बहाव क्षेत्र में स्कूल

मध्य विद्यालय रसियारी पुल के बहाव क्षेत्र में आ गया है। इससे बाढ़ तथा बरसात समाप्त होने के बाद ही स्कूल तक आवागमन चालू हो पाता है। दो तीन महीने तक बच्चों की पढ़ाई एवं मिड डे मील बाधित रहने से बचाव के लिए इस स्कूल को बाढ़ के समय मध्य विद्यालय रसियारी बालक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सामान्य प्रश्न

कमला बलान नदी का डूब क्षेत्र किसे प्रभावित करता है?
कमला बलान नदी का डूब क्षेत्र गांव के स्कूलों को प्रभावित करता है।
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