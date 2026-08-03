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Darbhanga News: मब्बी महादेव मंदिर में तैयारियां पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में पहली सोमवारी को बाबा भिकेश्वरनाथ नौरत्न महादेव मंदिर सज-धजकर तैयार है। गनौली, बस्ती, करकौली समेत कई इलाकों से श्रद्धालु जल लेकर आते हैं। जलाभिषेक और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों में स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, ताकि एनएच 27 पर आवागमन सुचारु हो सके।

Darbhanga News: मब्बी महादेव मंदिर में तैयारियां पूरी

Darbhanga News: दरभंगा। पहली सोमवारी पर मब्बी स्थित बाबा भिकेश्वरनाथ नौरत्न महादेव मंदिर सज-धजकर तैयार है। यहां पर गनौली, बस्ती, करकौली सहित कई जगहों से लोग जल लेकर आते हैं और बाबा को जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक व अन्य तैयारियों में नीरज कुमार, राकेश कुमार, साजन पासवान, साजन यादव, उमेश महतो, मन्नू कुमार, दीपक ठाकर, गुलशन सिंह, अमित कुमार आदि लगे हुए हैं। सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और एनएच 27 पर सुचारु आवागमन के लिए भी तैयारियां की गई हैं।

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