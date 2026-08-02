Darbhanga News: गौड़ाबौराम:बाइक की ठोकर से युवती की मौत

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:बाइक की ठोकर से युवती की मौत
Darbhanga News: बड़गांव थाना के सामने कमलाबलान तटबंध पर तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से एक युवती की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गई। यह घटना शनिवार शाम की है, जब भुनेश्वर यादव की शादीशुदा बेटी रामदुलारी देवी शौच के लिए गई थीं, जहां बाइक सवार ने उन्हें पीछे से टकरा दिया।
Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बडगांव थाना के ठीक सामने कमलाबलान तटबंध पर तेज रफ्तार से भगा कर ले जारहे एक बाईक की ठोकर से एक युवती की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया गया है कि शनिवार की देर शाम बडगांव ग्राम निवासी भुनेश्वर यादव की शादीशुदा पुत्री रामदुलारी देवी शौच के लिए कमलाबलान तटबंध की ओर गई थी जहां तेज रफ्तार से भगा कर ले जा रहे एक बाईक सवार ने पिछे से उन्हें ठोकर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
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