Darbhanga News: एनएच किनारे बचे पेड़ों का विभाग के पास आंकड़ा नहीं

Darbhanga News: सरकार द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल की कमी के कारण कई पौधे नष्ट हो रहे हैं। विभागों के बीच तालमेल न होने और निगरानी की कमी से पौधों की सही संख्या का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। सड़क किनारे पौधरोपण के साथ उनके संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। एसएच या एनएच के किनारे लगे पौधों का सही और पूरा आंकड़ा अक्सर वन विभाग या सड़क निर्माण विभाग के पास स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होता है। विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी और खराब निगरानी के कारण पेड़ों की वास्तविक गिनती और उनकी सुरक्षा का रिकॉर्ड गायब रहता है।

पौधों की देखभाल की कमी सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए पौधे की उचित देखभाल, पानी की कमी और मवेशियों से सुरक्षा न मिलने के कारण अक्सर वे नष्ट हो जाते हैं। कागजों पर पौधरोपण के नाम पर भारी राशि खर्च होती है, लेकिन धरातल पर संरक्षण के अभाव में पौधे सूख जाते हैं। पौधे लगाने पर लाखों की सरकारी राशि खर्च हो रही है, लेकिन पौधों को लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। विभागों द्वारा सिर्फ पौधा लगा दिया जाता है। पौधों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं रहता है।

सड़क किनारे पौधरोपण सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी परिसरों और पंचायतों में लगाए गए पौधों में बड़ी संख्या के सुरक्षित बचने को लेकर विभागवार ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पौधों की सुरक्षा के लिए बांस, प्लास्टिक या लोहे के घेरे लगाने पर अलग से खर्च होता है। ऐसे में पौधरोपण के साथ पौधों के संरक्षण की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है, जो अभी काफी लचर हालत में है। वन विभाग, मनरेगा, जीविका व पंचायत की 16वीं वित्त योजना, कृषि विभाग और अन्य स्तरों पर पौधरोपण किया जा रहा है, लेकिन इसमें अधिकतर पौधे नष्ट हो जा रहे हैं।

संवेदकों की भूमिका सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे पौधरोपण कराया जाता है। दरभंगा में विभिन्न सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले पौधों को वाहनों और मवेशियों से नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। सड़क किनारे पौधों की सुरक्षा के लिए बांस या लोहे के गेबियन लगाए तो जाते हैं, लेकिन एक पौधे को सुरक्षित रखने में गेबियन की लागत पौधे की कीमत से कई गुना अधिक होती है। संवेदकों द्वारा पैसे बचाने को लेकर कमजोर गेबियन लगाकर खानापूर्ति की जाती है। इस कारण गेबियन पौधे के बड़े होने से पूर्व टूट जाता है और अधिकतर पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।