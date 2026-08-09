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Darbhanga News: रोजगार मेले में 476 युवाओं का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू लहेरियासराय से। बिहार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दरभंगा में आयोजित एक नियोजन मेले में 476 युवाओं का रोजगार के लिए पंजीकरण किया गया। सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और मेले में उपलब्ध नौकरियों से जुड़ने की अपील की।

Darbhanga News: रोजगार मेले में 476 युवाओं का चयन

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा की ओर से रामनगर स्थित सरकारी आईटीआई परिसर में शनिवार को नियोजन सह व्यावसायिक मेले का आयोजन किया गया। इस नियोजन मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों के लगभग 30 नियोजक कंपनियों के माध्यम से 476 युवाओं का रोजगार के लिए पंजीकरण किया गया। मेले का उद्घाटन स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर, श्रम संसाधन विभाग के दरभंगा प्रमंडल के उप निदेशक आशीष आनंद, उप निदेशक प्रशिक्षण शुजाउद्दीन, आईटीआई, दरभंगा के प्राचार्य कुमार विकास रजक, उप प्राचार्य बबलू कुमार, सहायक निदेशक नियोजन, नीतीश कुमार सिन्हा व नियोजन पदाधिकारी निशांत रंजन के साथ भाजपा नेता व दिशा कमेटी के सदस्य कन्हैया पासवान, प्रमोद चौधरी आदि ने किया।सांसद

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डॉ. ठाकुर ने युवाओं से स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने तथा नियोजन मेले में उपलब्ध नौकरियों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि दरभंगा में युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीरता से पहल की जा रही है। सांसद ने इच्छुक युवक-युवतियों के बीच टूल किट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच स्टडी किट का भी वितरण किया।

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