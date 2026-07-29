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Darbhanga News: नियोजन मेला आठ अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में आठ अगस्त को रामनगर सरकारी आईटीआई में रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा नियोजन मेला आयोजित किया जाएगा। मेला में 25 नियोजकों के आने की संभावना है, जो 3000 से अधिक रिक्तियों की पेशकश करेंगे। आवेदकों को आवेदन करने से पहले निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है।

Darbhanga News: नियोजन मेला आठ अगस्त को

Darbhanga News: दरभंगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से आठ अगस्त को रामनगर सरकारी आईटीआई के परिसर में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक ने बताया कि इस नियोजन मेला में स्थानीय नियोजकों को मिलाकर कुल 25 नियोजकों के आने की संभावना है। और कुल 3000 से अधिक रिक्तियां दी जाएगी। आवेदकों को निर्देश दिया गया है कि आवेदन करने से पूर्व वे अपना निबंधन जरूर करा लें। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से ही प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि आठ अगस्त के अपराह्न दो बजे तक निर्धारित है।

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