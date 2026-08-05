Darbhanga News: चेहल्लुम पर किलाघाट में अकीदतमंदों का उमड़ा सैलाब

Darbhanga News: दरभंगा। चेहल्लुम के मौके पर शहीद-ए-कर्बला की याद में मातमी जुलूस निकाले गए। श्रद्धा और गम का माहौल बना रहा। अखाड़ों ने करतब प्रस्तुत किए। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए। पूरे आयोजन में अनुशासन और सौहार्द का वातावरण देखने को मिला।

Darbhanga News: दरभंगा। चेहल्लुम के मौके पर शहर में मंगलवार की शाम शहीद-ए-कर्बला की याद में विभिन्न मोहल्लों से मातमी जुलूस निकाले गए। या हुसैन की सदाओं और नोहा की गूंज के बीच बड़ी संख्या में अकीदतमंद मातमी मुद्रा में किलाघाट पहुंचे, जहां देर शाम तक श्रद्धा और गम का माहौल बना रहा।

जुलूसों की विविधता शहर के अलग-अलग मोहर्रम अखाड़ों से निकले जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर किलाघाट पहुंचे। जुलूस में शामिल लोग कर्बला के शहीदों, विशेषकर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए मातम कर रहे थे। कई स्थानों पर पारंपरिक अखाड़ों ने अपने करतब भी प्रस्तुत किए, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करमगंज, रहमगंज, लालबाग समेत शहर के कई अन्य मोहल्लों से भी अखाड़ों के साथ बड़ी संख्या में लोग किलाघाट पहुंचे। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।

स्थानीय लोगों की भूमिका जगह-जगह स्थानीय लोगों ने जुलूस का स्वागत किया तथा पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कीं। जुलूस को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे।

युवाओं की भागीदारी यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए आवश्यक डायवर्जन भी लागू किया गया। चेहल्लुम के इस मातमी जुलूस में युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, अनुशासन और आपसी सौहार्द का वातावरण देखने को मिला। देर शाम तक किलाघाट में विभिन्न अखाड़ों का जुटान जारी रहा और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानी को भावपूर्ण ढंग से याद किया गया।