Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बेनीपुर:50 फलदार पौधे लगा मनाया पृथ्वी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: विजय कुमार राय, बेनीपुर। बेनीपुर के वन प्रक्षेत्र कार्यालय ने पृथ्वी दिवस मनाया। छात्राओं ने 50 फलदार पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प लिया। वनरक्षी ने 11 मूल मंत्रों की शपथ दिलाई, जल के प्रदूषण से बचने और पॉलिथीन के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। शिक्षिकाएं और छात्राएं कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

Darbhanga News: बेनीपुर:50 फलदार पौधे लगा मनाया पृथ्वी दिवस

Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। वन प्रक्षेत्र कार्यालय, बेनीपुर की ओर से रविवार को पृथ्वी दिवस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मायापुर में मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने वन विभाग से प्राप्त 50 फलदार पौधे विद्यालय परिसर में लगाए। वनरक्षी मनीष कुमार यादव ने विद्यालय की वार्डन रूबी कुमारी के नेतृत्व में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के 11 मूल मंत्रों की शपथ दिलाई।सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष एक पौधा लगाकर उसे सुरक्षित रखने, तालाब, नदी एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने तथा वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया।

साथ ही पॉलिथीन के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया और जीव-जंतुओं तथा पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जागृत करने पर चर्चा की गई।कार्यक्रम में शिक्षिका अनुपमा ठाकुर, कंचन कुमारी, पशु रक्षक कौशलेंद्र झा, वनकर्मी ललित पासवान सहित विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित थीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Kasturba Gandhi School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।