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Darbhanga News: महिलाओं ने नशे के खिलाफ भरी हुंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: एमजी कॉलेज में शुक्रवार को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नशा विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉ. अविनाश, डॉ. राम कुमार और डॉ. जीवकांत ने छात्रों को मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया। कार्यक्रम में 40 छात्रों ने भाग लिया और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया।

Darbhanga News: महिलाओं ने नशे के खिलाफ भरी हुंकार

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। एमजी कॉलेज में शुक्रवार को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नॉरकोटिक्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के राजनीति विज्ञान, बॉटनी विभाग और इनरव्हील क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अविनाश, डॉ. राम कुमार व डॉ. जीवकांत थे। वक्ताओं ने छात्रों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। ​इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉ. नीतू मेहता, उपाध्यक्ष सुधा दारूका एवं पूर्व अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने संयुक्त रूप से की।​कार्यक्रम

में सेमेस्टर-दो के लगभग 40 छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विषय पर अपने विचार साझा किए। छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम के अंत में उन्हें पुरस्कार स्वरूप कलम वितरित की गई।

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