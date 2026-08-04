Darbhanga News: डीएमसीएच में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ओटी की शुरुआत छह से
Darbhanga News: दरभंगा के डीएमसीएच में जले मरीजों के लिए बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। ओटी का उद्घाटन 6 अगस्त को होगा, जिसका लाभ दरभंगा और पड़ोसी जिलों के मरीजों को मिलेगा। तीन विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्जन ऑपरेशन में तैनात होंगे।
Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। डीएमसीएच में इलाज के लिए पहुंचने वाले जले मरीजों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की जल्द शुरुआत हो जाएगी। ओटी में इलाज के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए गए है। ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत छह अगस्त से करने की तिथि निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ी तो तिथि को एक-दो दिन आगे बढ़ाया जा सकता। ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हो जाने के बाद केवल दरभंगा ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों के मरीजों को भी काफी लाभ पहुंचेगा। बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में तीन प्लास्टिक सर्जन तैनात किये गए हैं।
ओटी की शुरुआत होने पर बर्न के मरीजों को बाहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। काफी समय से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ओटी की आवश्यकता महसूस की का रही थी।इसकी पुष्टि करते हुए अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि विभाग में डॉ. संजय कुमार, डॉ. मेराज और डॉ. राकेश कुमार तैनात किये गए हैं। तीनों विशेषयज्ञ हैं। ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत होने के बाद गंभीर रूप से जले हुए मरीजों की जान बचाने, उनकी त्वचा की मरम्मत और अंगों की कार्य क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जले हुए और क्षतिग्रस्त हिस्सों पर स्वस्थ त्वचा को सफलतापूर्ण लगाया जा सकेगा। वहीं, जलने के बाद अंगों में आई जकड़न व खिंचाव को ठीक कर गतिशीलता बहाल की जा सकेगी। ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत होने के बाद मरीजों को काफी लाभ पहुंचेगा।
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