Darbhanga News: निर्धारित समय में बनाएं टर्मिनल भवन

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। डीएम कौशल कुमार ने मंगलवार को निर्माणाधीन दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों से अब तक संपन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के लिए अस्थायी पहुंच पथ (एप्रोच रोड) के निर्माण से संबंधित एलाइनमेंट का भी स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि एलाइनमेंट इस प्रकार तैयार किया जाए जिससे मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की दिशा से आने-जाने वाले यात्रियों को एनएच-27 को पार करने की आवश्यकता न पड़े और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था उपलब्ध हो सके।डीएम