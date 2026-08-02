Darbhanga News: नियम से करें विकास योजनाओं का संचालन : मंत्री

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू के अनुसार, पञ्चायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में दरभंगा में योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पंचायत भवनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, सोलर स्ट्रीट लाइट योजनाओं और जिला परिषद की संपत्तियों की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने और कमेटी के गठन की बात रखी।

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। समाहरणालय स्थित डॉ. आंबेडकर सभागार में शनिवार को पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में डीएम कौशल कुमार ने मंत्री व दरभंगा ग्रामीण विधायक राजेश कुमार मंडल का पाग, चादर एवं पौधा भेंटकर स्वागत किया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा जिले की कुल 308 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। इनमें 98 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 154 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन हैं। मंत्री ने सभी बीडीओ व बीपीआरओ को नियमित रूप से निर्माण कार्य का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

पंचायत भवनों की समीक्षा समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 75 मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 31 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मोक्ष धाम निर्माण के लिए 446 स्थलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। विधायक श्री मंडल ने गौसाघाट एवं धोई घाट में बंद पड़े शवदाह गृहों का संचालन पुन: प्रारंभ कराने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री योजना की समीक्षा बैठक में मंत्री के आप्त सचिव अमरेश कुमार अमर, सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, डीडीसी स्वप्निल, डीपीआरओ पवन कुमार यादव, जिला जन संपर्क पदाधिकारी आशीष अमन आदि थे।

आगामी योजनाएँ और कमेटी का गठन इस दौरान भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे और उससे जुड़े सवालों पर मंत्री ने कहा कि वह पिछले दो दिनों से दरभंगा दौरे पर हैं और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उसका जवाब न्यायालय में देंगे। केवटी और बहादुरपुर प्रमुख को पदमुक्त करने के मामले में उन्होंने कहा कि पटना लौटकर पूरे प्रकरण की जानकारी लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।