Darbhanga News: मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित

Darbhanga News: दरभंगा। बहादुरपुर स्थित बुनियाद केंद्र में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सहायक निदेशक और बीडीओ ने जरूरतमंदों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। दिव्यांगजनों को सुगमता से चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। मखान को वैश्विक पहचान मिलना गौरव की बात है।

Darbhanga News: दरभंगा। बहादुरपुर स्थित बुनियाद केंद्र में शनिवार को 18 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तीकरण) आशीष अमन और बहादुरपुर बीडीओ ने संयुक्त रूप से प्रखंड के पात्र एवं जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की।

प्रशिक्षण का महत्व साथ ही सुगमता और सुरक्षित तरीके से चलाने का उचित प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांगजनों और उनके परिजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की अनिवार्यता से भी अवगत कराया गया। मखान को दुनिया में मिल रही पहचान : सांसद

दरभंगा। मिथिला के मखान को वैश्विक स्तर पर मिल रही पहचान यहां के लिए गौरव का विषय है। मिथिला मखान को जिस तरह से वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है वह इस बात को साबित करता है कि मिथिला क्षेत्र में मखान के माध्यम से रोजगार का नया आयाम स्थापित होगा।

मखान का वैश्विक पहचान ये बातें स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला क्षेत्र के मखान को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया, जापान सहित अन्य देशों में किये जा रही निर्यात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही है।

बंदरों ने बुजुर्ग महिला को किया घायल

दरभंगा। शहर के वार्ड 21 मुफ्ती मोहल्ले में 70 वर्षीया महिला को शनिवार की दोपहर बंदरों ने बाल नोचकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वार्ड 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने बताया कि हम लोगों की इस मुद्दे पर फरवरी 2025 में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसमें नफीसुल रिंकू, मुकेश महासेठ व नवीन सिन्हा थे। उन्होंने वन विभाग से एनओसी भी लाकर दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मेरे वार्ड के आधा दर्जन लोग बंदरों के शिकार हुए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद कोई कुछ करने को तैयार नहीं है।