Darbhanga News: बकाया मांगने पर चाकू मारा
Darbhanga News: सिंहवाड़ा के शंकरपुर में ट्रैक्टर के किराए के बकाया को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी ने चाकू से हमला किया। ज़ख्मी व्यक्ति का इलाज सिंहवाड़ा सीएचसी में चल रहा है और थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
Darbhanga News: सिंहवाड़ा।स्थानीय थाना क्षेत्र के शंकरपुर में ट्रैक्टर का बकाया किराया मांगने पर हुए विवाद में चाकू से हमला के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सिंहवाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। ज़ख्मी मो एकराम के आवेदन पर सिंहवाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। उसने बताया है कि उन्होंने खेत की जुताई के लिए अपना ट्रैक्टर गांव के ही मो जियाउद्दीन उर्फ अरमान को एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से किराये पर दिया था। ट्रैक्टर का करीब तीस हजार रुपये किराया बकाया था। बकाया राशि मांगने पर आरोपित ने अगले दिन भुगतान करने की बात कही।
अगले दिन दोबारा बकाया राशि मांगने पर आरोपित ने चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान शुरू किया गया है।
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