Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बकाया मांगने पर चाकू मारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: सिंहवाड़ा के शंकरपुर में ट्रैक्टर के किराए के बकाया को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी ने चाकू से हमला किया। ज़ख्मी व्यक्ति का इलाज सिंहवाड़ा सीएचसी में चल रहा है और थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

Darbhanga News: बकाया मांगने पर चाकू मारा

Darbhanga News: सिंहवाड़ा।स्थानीय थाना क्षेत्र के शंकरपुर में ट्रैक्टर का बकाया किराया मांगने पर हुए विवाद में चाकू से हमला के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सिंहवाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। ज़ख्मी मो एकराम के आवेदन पर सिंहवाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। उसने बताया है कि उन्होंने खेत की जुताई के लिए अपना ट्रैक्टर गांव के ही मो जियाउद्दीन उर्फ अरमान को एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से किराये पर दिया था। ट्रैक्टर का करीब तीस हजार रुपये किराया बकाया था। बकाया राशि मांगने पर आरोपित ने अगले दिन भुगतान करने की बात कही।

अगले दिन दोबारा बकाया राशि मांगने पर आरोपित ने चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान शुरू किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।