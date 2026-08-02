Darbhanga News: बेनीपुर:अमैठी में सड़क की भूमि का निरीक्षण
Darbhanga News: विजय कुमार राय, बेनीपुर। एसडीएम मनीष कुमार झा ने अमैठी गांव में सड़क निर्माण से संबंधित जमीन विवाद को सुलझाने के लिए निरीक्षण किया। विवादित जमीन का सीमांकन कराने के लिए अंचल प्रशासन को निर्देश दिए गए। निर्माण कार्य महीनों से रुका हुआ था।
Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अमैठी गांव में बन रही सड़क की जमीन को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए एसडीएम मनीष कुमार झा ने शनिवार को स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचल प्रशासन को जमीन की नापी कराकर सीमांकन करने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार आरडब्ल्यूडी से बन रही सड़क अमैठी रामतजी के खेत से पूर्वी टोला के बीच 100 मीटर जमीन को लेकर विवाद के कारण निर्माण कार्य महीनों से ठप है। विभागीय अधिकारियों ने अनुमंडल प्रशासन से सड़क की जमीन का सीमांकन कराने का आग्रह किया था।स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दो पक्ष के लोग अपनी-अपनी निजी जमीन बताकर सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण बचे हुए हिस्से का कार्य रुका पड़ा है।
आरडब्ल्यूडी सूत्रों के अनुसार अब तक तीन बार सड़क की जमीन की नापी हो चुकी है, बावजूद इसके विवाद नहीं सुलझा है।सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के उद्देश्य से एसडीएम, सीओ एवं विभागीय अधिकारियों के साथ शनिवार को स्थल निरीक्षण किया और पुनः अंचल अमीन से नापी कराकर सीमांकन कराने का निर्देश दिया।गन्ना किसानों के रजिस्ट्रेशन में तेजी: जाले। डीएम के निर्देशानुसार प्रखंड की पंचायतों में शिविर के माध्यम से गन्ना उत्पादन के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। इसको लेकर रतनपुर, ढ़़ढ़िया-बेलवाड़ा, जोगियारा आदि पंचायतों के किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कार्य में तेजी आयी है।
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