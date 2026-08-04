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Darbhanga News: सिंहवाड़ा:मृतकों के आश्रितों को सौंपा चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार, सिंहवाड़ा। सोमवार को राज्य सरकार ने आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की। विधायक ने बच्चों की असामयिक मौत पर संवेदना व्यक्त की। कटका गांव में, एक महिला ने अश्लील हरकत का विरोध किया, जिससे उसे बदमाशों द्वारा मारपीट कर घायल किया गया।

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:मृतकों के आश्रितों को सौंपा चेक

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सिंहवाड़ा अंचल अंतर्गत आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सोमवार को राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत चार-चार लाख की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक केवटी विधायक डॉ. केवटी मुरारी मोहन झा एवं सीओ, सिंहवाड़ा ने प्रदान किया। विधायक ने कहा कि बच्चों का इस तरह असमय चले जाना अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और भविष्य में भी हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी।

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महिला पर हमला

अश्लील हरकत का विरोध करने पर पीटा

सिंहवाड़ा। कटका गांव में अश्लील हरकत का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। उसे सिंहवाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया।

एफआईआर दर्ज

मामले में कटका सुंदर टोला के धनाई यादव की पत्नी बेचनी देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गांव के ही देवेन्द्र यादव, सरिता देवी, राम केशी देवी, संजू कुमारी व पप्पू यादव को नामजद किया है। उसने बताया है कि दोपहर में वह घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपित पप्पू यादव गलत नीयत से घर में घुस आया और छेड़छाड़ का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पति और सास के साथ भी मारपीट की। महिला ने लूटपाट का भी आरोप लगाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरकार ने मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी राशि प्रदान की?
सरकार ने मृत व्यक्तियों के आश्रितों को चार-चार लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की।
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